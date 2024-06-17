Будут ли штрафовать владельцев генераторов за превышение уровня шума, – рассказали в Минздраве

Министерство здравоохранения опровергло слухи о штрафах за генераторы в Украине.

Источник фото: charivne.info

В сети появилась информация о возможных штрафах для владельцев генераторов за превышение допустимого уровня шума. Однако Министерство здравоохранения Украины опровергает эти данные, отмечая, что во время ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по шуму не применяются.

Согласно приказу Минздрава № 463, допустимые уровни звука в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки - 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью. Однако эти требования не действуют во время ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, исключением являются случаи, когда шумные приборы обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

Минздрав подчеркивает, что информация о возможных штрафах для владельцев генераторов является неправдивой. Во время чрезвычайных ситуаций, таких как аварии, требования по уровню шума не применяются.

Согласно статье 32 Закона Украины "О системе общественного здоровья", уровень шума на защищенных объектах во время любых видов деятельности не должен превышать установленные государственными медико-санитарными нормативами пределы. Однако, эти требования не касаются периодов ликвидации аварийных ситуаций.

Органы государственной и местной власти, а также субъекты хозяйствования и граждане обязаны принимать меры для снижения шума до уровней, определенных санитарными нормами, и предотвращать его вредное воздействие на здоровье человека. Это включает организационные, хозяйственные, технические и другие меры для уменьшения шума.

Минздрав призывает граждан не волноваться о возможных штрафах за использование генераторов во время аварийных ситуаций и продолжать соблюдать правила для сохранения здоровья и безопасности.

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