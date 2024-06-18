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В Одессе грузовик сбил 9-летнего велосипедиста

08:30, 18 июня 2024
9-летнего мальчика с травмами доставили в больницу.
В Одессе грузовик сбил 9-летнего велосипедиста
Источник фото: od.npu.gov.ua
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Полиция Одессы выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировался 9-летний мальчик. Инцидент произошел 17 июня после обеда на улице Пограничной в Хаджибейском районе города.

По данным правоохранителей, водитель грузовика наехал на мальчика, который на велосипеде переезжал проезжую часть дороги в неотведенном для этого месте. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и ювенальные полицейские ГУНП в Одесской области, а также группа реагирования патрульной полиции. Водитель грузовика будет проверен на состояние опьянения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Полиция обращает внимание граждан на то, что велосипед - это также транспортное средство, и велосипедисты должны соблюдать требования дорожных знаков, разметок и других правил дорожного движения наравне с водителями автомобилей.

Отмечается, что двигаться по дороге на велосипедах разрешается с 14-летнего возраста. Дети до 14 лет могут ездить только в парках, скверах, дворах, стадионах и других безопасных местах. Дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых во время езды на велосипеде.

Кроме того, согласно правилам дорожного движения, велосипедистам запрещено переезжать дорогу по пешеходному переходу. В этом случае следует сойти с велосипеда и перейти дорогу как пешеход, перекатив свой двухколесный транспорт.

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