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В Одесі вантажівка збила 9-річного велосипедиста

08:30, 18 червня 2024
9-річного хлопчика з травмами доставили до лікарні.
В Одесі вантажівка збила 9-річного велосипедиста
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Поліція Одеси з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувався 9-річний хлопчик. Інцидент стався 17 червня по обіді на вулиці Кордонній у Хаджибейському районі міста.

За даними правоохоронців, водій вантажівки наїхав на хлопчика, який на велосипеді переїжджав проїжджу частину дороги у невідведеному для цього місці. Потерпілого з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та ювенальні поліцейські ГУНП в Одеській області, а також група реагування патрульної поліції. Водія вантажівки буде перевірено на стан сп’яніння. Наразі встановлюються всі обставини події.

Поліція звертає увагу громадян на те, що велосипед — це також транспортний засіб, і велосипедисти повинні дотримуватися вимог дорожніх знаків, розміток та інших правил дорожнього руху нарівні з водіями автомобілів.

Зазначається, що рухатися дорогою на велосипедах дозволяється з 14-річного віку. Діти до 14 років можуть їздити лише у парках, скверах, дворах, стадіонах та інших безпечних місцях. Діти до 7 років повинні перебувати під наглядом дорослих під час їзди на велосипеді.

Крім того, згідно з правилами дорожнього руху, велосипедистам заборонено переїжджати дорогу по пішохідному переходу. У цьому випадку слід зійти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід, перекотивши свій двоколісний транспорт.

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