Через мобільний застосунок «Резерв+» оновили дані 1,5 млн українці, – Міноборони

Серед користувачів застосунку – 210 тисяч жінок.

Джерело фото: Visit Ukraine

Міністерство оборони України повідомило, що через мобільний застосунок «Резерв+» свої дані оновили вже 1,5 мільйона громадян. Найбільш активно це роблять за кордоном – у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

«Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП – понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП – 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Серед користувачів застосунку – 210 000 військовозобов'язаних жінок. Активне використання цифрових інструментів дозволяє ефективно підтримувати актуальність даних з різних куточків світу, зокрема з Польщі, Німеччини, Чехії, Канади та США.

Нагадаємо, наприкінці травня заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарфону анонсувала, що у червні в додатку «Резерв+» з'явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії.

Електронний військовий квиток з QR-кодом має з’явитися з 18 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.