Через мобильное приложение «Резерв+» обновили данные 1,5 млн украинцев, – Минобороны

Среди пользователей приложения - 210 тысяч женщин.

Источник фото: Visit Ukraine

Министерство обороны Украины сообщило, что через мобильное приложение "Резерв+" свои данные обновили уже 1,5 миллиона граждан. Наиболее активно это делают за рубежом - в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

«Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП - более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП - 208 000. Цифровые инструменты помогают обновлять данные с любой локации и разгружают ТЦК», - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Среди пользователей приложения - 210 000 военнообязанных женщин. Активное использование цифровых инструментов позволяет эффективно поддерживать актуальность данных из разных уголков мира, в частности из Польши, Германии, Чехии, Канады и США.

Напомним, в конце мая заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарфона анонсировала, что в июне в приложении «Резерв+» появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии.

Электронный военный билет с QR-кодом должен появиться с 18 июня.

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