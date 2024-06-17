Первая Ставка после Саммита мира: Зеленский обсудил оборонные вопросы с командующими

Президент заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы и СВР.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую Ставку Верховного Главнокомандующего после возвращения из Швейцарии. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Во время заседания Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича о ситуации на всех направлениях и границах страны.

Кроме того, президент заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Государственной пограничной службы. Также была представлена сводка Службы внешней разведки.

«Подробный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike», - написал Президент.

Зеленский отметил, что направление беспилотных систем активно развивается - увеличивается количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. По его словам, Украина возглавляет технологический прогресс в этой области.

«На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта», - подчеркнул Президент.

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