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В центре Житомира молния попала в двух детей

19:13, 17 июня 2024
13-летняя девушка госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.
В центре Житомира молния попала в двух детей
Источник фото: gettyimages
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17 июня, около 13:46, в центре Житомира на улице Леха Качиньского молния ударила двух 13-летних детей. Об этом рассказал медицинский директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Гринев в комментарии для Общественного.

Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия после вызова прохожей. Девушка получила серьезные травмы: ударилась головой о бордюр и была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии и без сознания. Парня, который пострадал меньше, доставили в детскую больницу имени Владимира Башека. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Николай Бобер, медицинский директор по хирургической работе Житомирской областной детской больницы, рассказал, что у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Предварительный диагноз был «поражение молнией», однако следов от молнии не обнаружено. Врач предполагает, что девушка могла испугаться от близкого удара молнии и грома, потеряла сознание и упала, ударившись головой.

«Девушку привезли к нам около 15:00 в тяжелом состоянии. Ее сразу обследовали. Предварительный диагноз был «поражение молнией», - отметил Николай Бобер.

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