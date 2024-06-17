В центрі Житомира блискавка влучила у двох дітей

13-річна дівчина госпіталізована і перебуває у важкому стані.

Джерело фото: gettyimages

17 червня, близько 13:46, у центрі Житомира на вулиці Леха Качинського блискавка вдарила двох 13-річних дітей. Про це розповів медичний директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Гриньов в коментарі для Суспільного.

Швидка допомога оперативно прибула на місце події після виклику перехожої. Дівчина отримала серйозні травми: вдарилася головою об бордюр і була госпіталізована до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані та без свідомості. Хлопця, який постраждав менше, доставили до дитячої лікарні імені Володимира Башека. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Микола Бобер, медичний директор з хірургічної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні, розповів, що у дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку. Попередній діагноз був «ураження блискавкою», однак слідів від блискавки не виявлено. Лікар припускає, що дівчина могла злякатися від близького удару блискавки та грому, втратила свідомість і впала, вдарившись головою.

«Дівчину привезли до нас близько 15:00 у важкому стані. Її одразу обстежили. Попередній діагноз був «ураження блискавкою», – зазначив Микола Бобер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.