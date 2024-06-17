Перша Ставка після Саміту миру: Зеленський обговорив оборонні питання з командувачами

Президент заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби та СЗР.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача після повернення зі Швейцарії. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Під час засідання Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на всіх напрямках і кордонах країни.

Крім того, президент заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби. Також було представлено зведення Служби зовнішньої розвідки.

«Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike», - написав Президент.

Зеленський зазначив, що напрям безпілотних систем активно розвивається – збільшується кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. За його словами, Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

«Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту», - підкреслив Президент.

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