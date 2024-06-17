Заволодіння понад 16 млн гривень на закупівлях для МВС: підозрюють трьох осіб

Серед підозрюваних колишній керівник Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС України».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро України повідомили про підозру трьом особам у справі про заволодіння понад 16 мільйонами гривень у 2020 році. За версією слідства, колишній керівник Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС України», а також ще двоє осіб вступили у змову з метою заволодіння державними коштами.

Згідно з інформацією від САП, у 2020 році керівник установи спільно з представниками приватної компанії уклали договори на поставку комп’ютерного обладнання. Схема передбачала, що приватна компанія закуповувала обладнання у офіційного дилера та перепродавала його державній установі за значно завищеними цінами.

Для відображення видимості конкуренції укладалися фіктивні переговорні процедури з участю пов’язаних юридичних осіб. Дії підозрюваних кваліфікуються за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Наразі директора приватної компанії затримано, а Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі трьох мільйонів гривень.

Згідно з Конституцією України, кожна особа вважається невинуватою до вини, встановленої законним шляхом судом.

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