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Судовий збір під час здійснення судового контролю за виконанням рішення: лекція суддів КСУ Віктора Городовенка та Галини Юровської, відео

20:50, 17 червня 2024
Судді КСУ Віктор Городовенко та Галина Юровська під час лекції зосередили увагу на ключових аспектах Рішення у справі, де КСУ визначав неконституційними приписи закону про судовий збір.
Судовий збір під час здійснення судового контролю за виконанням рішення: лекція суддів КСУ Віктора Городовенка та Галини Юровської, відео
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Судовий збір під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення в контексті Рішення КСУ від 13 травня 2024 року – із такою темою виступили судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко.

Судді зосередили увагу на ключових аспектах Рішення № 6-р(ІІ)/2024 у справі за конституційною скаргою Володимира Лопушанського. У цьому рішенні Суд визнав неконституційними приписи Закону України «Про судовий збір», які у виконавчому провадженні зобов’язують сплачувати судовий збір під час подання апеляційної й касаційної скарги.

Судді повідомили про суть справи, предмет конституційного контролю, основні аспекти законодавчого регулювання у цьому питанні, а також про окремі позиції Європейського суду з прав людини, які Суд урахував, ухвалюючи це рішення.

Так, у рішенні Суд констатував, що має місце необґрунтоване втручання у право стягувача на доступ до суду, оскільки особі, яка сплатила судовий збір за подання до суду позовної заяви й отримала доступ до суду та домоглася ухвалення на її користь обов’язкового судового рішення, доводиться додатково (повторно) сплатити судовий збір за здійснення судового контролю за виконанням судового рішення. Наведене свідчить, зокрема про те, що держава не створила належних юридичних механізмів реалізації права на доступ до суду.

Більше про юридичні позиції, які Суд сформулював у цьому рішенні, можна дізнатися, переглянувши відео.

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