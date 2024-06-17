Судебный сбор при осуществлении судебного контроля за исполнением решения: лекция судей КСУ Виктора Городовенко и Галины Юровской, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время лекции сосредоточили внимание на ключевых аспектах Решения по делу, где КСУ признавал неконституционными предписания закона о судебном сборе.

Судебный сбор при осуществлении судебного контроля за исполнением судебного решения в контексте Решения КСУ от 13 мая 2024 года – с такой темой выступили судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Виктор Городовенко.

Судьи сосредоточили внимание на ключевых аспектах Решения № 6-р(ІІ)/2024 в деле по конституционной жалобе Владимира Лопушанского. В этом решении Суд признал неконституционными предписания Закона Украины «О судебном сборе», которые в исполнительном производстве обязывают уплачивать судебный сбор при подаче апелляционной и кассационной жалобы.

Судьи сообщили о сути дела, предмете конституционного контроля, основных аспектах законодательного регулирования в этом вопросе, а также об отдельных позициях Европейского суда по правам человека, которые Суд учел, принимая это решение.

Так, в решении Суд констатировал, что имеет место необоснованное вмешательство в право взыскателя на доступ к суду, поскольку лицу, которое оплатило судебный сбор за подачу в суд искового заявления и получило доступ в суд и добилось принятия в его пользу обязательного судебного решения, приходится дополнительно (повторно) оплатить судебный сбор за осуществление судебного контроля за исполнением судебного решения. Приведенное свидетельствует, в частности, о том, что государство не создало надлежащих юридических механизмов реализации права на доступ к суду.

Больше о юридических позициях, которые Суд сформулировал в этом решении, можно узнать, посмотрев видео.

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