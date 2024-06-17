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Завладение более 16 млн гривен на закупках для МВД: подозревают трех человек

21:31, 17 июня 2024
Среди подозреваемых бывший руководитель Государственного учреждения «Центр обслуживания подразделений МВД Украины».
Завладение более 16 млн гривен на закупках для МВД: подозревают трех человек
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Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины сообщили о подозрении трем лицам по делу о завладении более 16 миллионами гривен в 2020 году. По версии следствия, бывший руководитель Государственного учреждения «Центр обслуживания подразделений МВД Украины», а также еще два человека вступили в сговор с целью завладения государственными средствами.

Согласно информации от САП, в 2020 году руководитель учреждения совместно с представителями частной компании заключили договоры на поставку компьютерного оборудования. Схема предусматривала, что частная компания закупала оборудование у официального дилера и перепродавала его государственному учреждению по значительно завышенным ценам.

Для отображения видимости конкуренции заключались фиктивные переговорные процедуры с участием связанных юридических лиц. Действия подозреваемых квалифицируются по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас директор частной компании задержан, а Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере трех миллионов гривен.

Согласно Конституции Украины, каждое лицо считается невиновным до вины, установленной законным путем судом.

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