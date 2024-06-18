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Как уменьшить влияние шума от генераторов: советы Минздрава

09:41, 18 июня 2024
Работа генераторов негативно влияет на здоровье и окружающую среду.
Как уменьшить влияние шума от генераторов: советы Минздрава
Источник фото: 20minut
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня шума. По данным Минздрава, законодательство Украины устанавливает обязанности для органов государственной и местной власти, субъектов хозяйствования и граждан по предотвращению образования шума и его негативного влияния на здоровье человека. В соответствии с этим, необходимо принимать меры для снижения шумового фона до допустимых уровней, установленных санитарными нормами, которые обязательны для выполнения в таких местах:

  • Жилые дома и придомовая территория: где люди проводят значительную часть своего времени.
  • Учреждения здравоохранения, санаторно-курортные учреждения, социальные учреждения: где важно обеспечить спокойный режим для восстановления здоровья пациентов и жителей.
  • Гостиницы и общежития: где обеспечивается комфорт для отдыхающих и жильцов.
  • Заведения общественного питания, торговли, развлекательного бизнеса: чтобы обеспечить удобство для клиентов и жильцов.

Работа генераторов может негативно влиять на здоровье и окружающую среду из-за высокого уровня шума, вибрации и выбросов вредных веществ. Например, открытые генераторы, которые не имеют достаточной шумоизоляции, могут создавать значительный шум, влияющий на здоровье и комфорт жителей.

Как уменьшить влияние шума от генераторов:

  • Установка на расстоянии: от жилых зданий и спальных помещений.
  • Шумозащитные экраны: для уменьшения распространения шума.
  • Шумоизоляционные кожухи: чтобы снизить уровень шума от самого генератора.
  • Мешки с песком: вокруг генератора для дополнительной звукоизоляции.

Важно также учитывать влияние вибраций, которые могут возникать от работы генератора. Для снижения вибраций рекомендуется устанавливать генератор на устойчивую поверхность, использовать специальные амортизаторы или изоляционные материалы.

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