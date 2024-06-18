Как уменьшить влияние шума от генераторов: советы Минздрава

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня шума. По данным Минздрава, законодательство Украины устанавливает обязанности для органов государственной и местной власти, субъектов хозяйствования и граждан по предотвращению образования шума и его негативного влияния на здоровье человека. В соответствии с этим, необходимо принимать меры для снижения шумового фона до допустимых уровней, установленных санитарными нормами, которые обязательны для выполнения в таких местах:
Работа генераторов может негативно влиять на здоровье и окружающую среду из-за высокого уровня шума, вибрации и выбросов вредных веществ. Например, открытые генераторы, которые не имеют достаточной шумоизоляции, могут создавать значительный шум, влияющий на здоровье и комфорт жителей.
Как уменьшить влияние шума от генераторов:
Важно также учитывать влияние вибраций, которые могут возникать от работы генератора. Для снижения вибраций рекомендуется устанавливать генератор на устойчивую поверхность, использовать специальные амортизаторы или изоляционные материалы.
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