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Вселенский Патриархат подписал коммюнике Глобального саммита мира

09:05, 18 июня 2024
Вселенский патриархат присоединился к коммюнике Саммита мира.
Вселенский Патриархат подписал коммюнике Глобального саммита мира
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Представители Вселенского Патриархата присоединились к странам и организациям, поддержавшим итоговое совместное коммюнике Глобального саммита мира в Украине, который проходил 14-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария.

На странице Федерального совета Швейцарии в списке подписавших коммюнике стран появился Вселенский Патриархат (Ecumenical Patriarchate).

Участие в Саммите принимал Вселенский патриарх Варфоломей.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией являлась Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны.

Добавим, что в Офисе Президента объяснили, почему не все участники Саммита мира смогли подписать коммюнике.

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