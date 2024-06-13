Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Соединенные Штаты Америки и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.
На полях саммита G7 документ подписали американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский.
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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Япония предоставит 4,5 млрд долларов Украине в 2024 году в рамках подписанного соглашения о безопасности.
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