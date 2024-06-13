Практика судов
  1. В Украине

Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

21:01, 13 июня 2024
Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет.
Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет
Ичточник фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.

На полях саммита G7 документ подписали американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский.

Новость дополняется...

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Япония предоставит 4,5 млрд долларов Украине в 2024 году в рамках подписанного соглашения о безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение

Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВСП, ВККС не проходят медицинский осмотр.

Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.

Кабмин внес изменения в порядок осмотра водителей на предмет опьянения

Осмотр водителя в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток, в том числе с применением тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества.

В Украине есть предприятия, 90% проверок относительно которых незаконны — адвокат

Адвокат Владимир Бевза заявил, что в Украине существуют предприятия, большинство проверок контролирующих органов относительно которых незаконны.

Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду