Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет.

Ичточник фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

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Соединенные Штаты Америки и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.

На полях саммита G7 документ подписали американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский.

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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Япония предоставит 4,5 млрд долларов Украине в 2024 году в рамках подписанного соглашения о безопасности.

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