Япония предоставит 4,5 млрд долларов Украине в 2024 году в рамках подписанного соглашения о безопасности

Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Как сообщили в Офисе Президента, это первое соглашение о безопасности, заключенное Украиной во исполнение Совместной декларации G7 не со страной – членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки – беспрецедентны.

Как отмечается, документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и отстройки.

В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд дол. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Кроме того, документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры будут также помогать с восстановлением и отстройкой Украины путем привлечения к этому частного сектора и государственных учреждений Японии.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Япония и дальше будет поддерживать Украинскую формулу мира, будет усиливать санкции против россии, сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

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