Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке административное дело по иску физического лица в ГУ ПФУ о признании противоправными действий по части незачисления в стаж работы истицы на должностях, отнесенных к государственной службе, периода работы с 1 мая 2016 года.

Обращаясь с этим иском в суд, истица считала, что на время увольнения с государственной службы в январе 2023 года она имела стаж работы на должностях, отнесенных к категориям должностей государственной службы, более 20 лет, а потому получила право на назначение пенсии, согласно статье 37 Закона Украины «О государственной службе» № 3723-XII от 16 декабря 1993 года. В то же время незачисление ГУ ПФУ периода работы с 1 мая 2016 года в специальный стаж государственной службы лишило ее права на расчет пенсии с учетом выплат по последнему месту работы на государственной службе.

Верховный Суд согласился с судом апелляционной инстанции, который удовлетворил апелляционную жалобу ГУ ПФУ и вынес постановление об отказе в удовлетворении иска.

Суд отметил, что спорным вопросом, подлежащим решению по этому делу, является возможность зачисления периода работы истицы на должностях государственной службы с 1 мая 2016 года в расчет специального стажа (стажа государственной службы) для назначения пенсии на основании пунктов 10 и 12 раздела XI Заключительные и переходные положения» Закона № 889-VIII.

Разрешая спорный по этому делу вопрос, Суд установил, что до 1 мая 2016 года условия пенсионного обеспечения государственных служащих определялись Законом № 3723-XII.

В то же время с 1 мая 2016 года принципы, правовые и организационные основы обеспечения государственной службы, в частности, порядок реализации права на пенсионное обеспечение государственных служащих определяются Законом Украины «О государственной службе» № 889-VIII от 10 декабря 2015 года.

При этом лицам, определенным в пунктах 10, 12 раздела XI Заключительных и переходных положений Закона № 889-VIII, предоставлено право выбора, на основании какого закона им должна быть назначена пенсия (Закон № 889-VIII или Закон № 3723-XII).

В процессе рассмотрения дела Верховный Суд установил, что обязательным условием для сохранения у лица права на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона №3723-ХІІ после 1 мая 2016 года является соблюдение совокупности требований, определенных частью первой статьи 37 Закона №3723-ХІІ и Заключительных и переходных положений Закона №889-VIII, а именно по возрасту, страховому стажу и, непосредственно, стажу государственной службы, учитывая при этом положения пункта 8 Заключительных и переходных положений Закона № 889-VIII, где предусмотрено, что стаж государственной службы периоды работы (службы) до вступления в силу настоящего Закона исчисляется в порядке и на условиях, установленных в то время законодательством, а именно в соответствии с Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 мая 1994 № 283.

Указанное в совокупности дало возможность Верховному Суду сделать вывод, что приобретенный к 1 мая 2016 года стаж работы в должностях государственной службы засчитывается в стаж государственной службы, величина которого, кроме иного (страхового стажа, возраста лица), имеет влияние на наличие у лица права на пенсию, назначаемую из пунктов 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889-VIII.

В то же время Суд указал, что после 1 мая 2016 года в связи со вступлением в силу Закона № 889-VIII кардинально изменен порядок пенсионного обеспечения государственных служащих, а потому стаж, приобретенный после 1 мая 2016 года на должностях государственной службы засчитывается в страховой стаж и соответственно к статье 90 Закона № 889-VIII служит основанием для назначения пенсии и исчисления ее размера в соответствии с Законом №1058-IV.

Суд также отметил, что указанный вывод согласуется с позицией КСУ, которая высказана в решении от 23 декабря 2022 г. № 3-р/2022. КСУ по этому делу отметил, что подпункт 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889-VIII не дает возможности учитывать стаж государственной службы, приобретенный после 1 мая 2016 года, как отвечающий требованиям пунктов 10, 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889-VIII, и для приобретения в связи с этим права на назначение пенсии государственного служащего на основании статьи 37 Закона № 3723-XII.

Учитывая вышесказанное, обоснованы выводы суда апелляционной инстанции о том, что ГУ ПФУ правильно засчитало истцу стаж, приобретенный в должностях государственной службы после 1 мая 2016 года, в страховой стаж, а не стаж государственной службы, а потому доводы кассационной жалобы, которые касаются необходимости зачисления в специальный стаж государственной службы периодов работы с 1 мая 2016 года на соответствующих должностях необоснованны и противоречат положениям действующего законодательства.

В этом деле Верховный Суд обратил внимание, что правовое регулирование зачисления стажа работы, приобретенного на должностях государственной службы или приравненных к ним должностей, учитывая сохраненную законодателем возможность выбора лицом на основании какого закона ему должна быть назначена пенсия (т.е. сохранение права лица по выбору наиболее благоприятного для ее варианта поведения), отвечает требованиям части третьей статьи 46 Конституции Украины (пенсии, другие виды социальных выплат и пособий, являющихся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом), требованиям по качеству и предсказуемости закона , а также имеет легитимную цель, направленную на реформирование системы социального обеспечения в Украине, которое, среди прочего, включает в себя построение новой системы социальной защиты, основанной на принципах социальной справедливости и доступности.

Постановление Верховного Суда от 22 мая 2024 г. по делу №500/1404/23 (административное производство № К/990/43320/23).

Автор: Наталя Мамченко

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