В Минздраве рассказали, что предусматривает законопроект о суррогатном материнство и криоконсервации

Минздрав разъяснил, что предусматривает законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Раде законопроект, который должен урегулировать ключевые вопросы в сфере вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

В Министерстве здравоохранения отмечают, что документ определяет базовые понятия и механизмы, касающиеся использования замороженного репродуктивного материала, донорства клеток, суррогатного материнства и других методов лечения бесплодия.

Как напоминают в Минздраве, с 2024 года лечение бесплодия с применением ВРТ доступно украинцам бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий. По состоянию на сегодня благодаря государственной программе уже родилось 197 детей, а лечение начали более 5 тысяч украинок. На 2025 год в госбюджете на программу предусмотрено более 380 млн грн.

Кто сможет воспользоваться ВРТ?

Право на применение технологий будут иметь совершеннолетние лица без медицинских противопоказаний и юридических ограничений. Для пациентов старше 49 лет процедуры возможны только по заключению консилиума врачей. ВРТ будет запрещено лицам с непогашенной судимостью, серьезными заболеваниями или лишенным родительских прав.

Культивирование эмбрионов in vitro будет разрешено исключительно для лечения бесплодия, если другие методы оказались неэффективными, и только при письменном согласии участников.

Донорство и криоконсервация

Донорами смогут быть женщины 20–36 лет и мужчины 20–40 лет, которые имеют здорового ребенка без врожденных пороков. Законопроект регулирует порядок криоконсервации, хранения и утилизации репродуктивного материала.

Владелец репродуктивного материала сможет подать письменное заявление на криоконсервацию и хранение в медучреждении.

Хранение материала анонимных доноров будет осуществляться за счет учреждения здравоохранения. По окончании срока хранения или в случае смерти владельца материал будет утилизирован, если иное не предусмотрено законом или письменным заявлением. Все это гарантирует безопасность, законность и контроль за хранением и использованием репродуктивного материала в Украине.

Суррогатное материнство

Услуга будет доступна для супружеских пар или одиноких женщин-гражданок Украины с медицинскими противопоказаниями к беременности. Суррогатной матерью сможет стать женщина 21–35 лет, имеющая собственного здорового ребенка. Для родственниц генетических родителей возраст может достигать 49 лет.

