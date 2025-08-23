Практика судов
  1. В Украине

Маршрутка врезалась в автобус – в полиции сообщили детали ДТП на Телиги в Киеве, фото

17:19, 23 августа 2025
В Киеве на Телиги маршрутка врезалась в автобус: пострадали водитель и пассажирка.
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с автобусом.

По предварительным данным полиции, водитель маршрутного такси не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автобус.

В результате аварии пострадали двое человек — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Их госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка полиции, которая документирует обстоятельства ДТП.

