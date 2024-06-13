Японія надасть 4,5 млрд доларів Україні у 2024 році у рамках підписаної безпекової угоди

Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди.

Джерело фото: president.gov.ua

В Італії Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

Як повідомили в Офісі Президента, це перша безпекова угода, укладена Україною на виконання Спільної декларації G7 не з країною – членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні.

Як зазначається, документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол. США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.

Крім того, документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

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