В Киеве попала в аварию «скорая», которая ехала на вызов о ДТП

Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

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В столице правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи.

Как сообщили в полиции Киева, 13 июня около 15:10 в полицию поступило сообщение о ДТП в Оболонском районе.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что произошло столкновение трех автомобилей: «Nissan», «Mazda» и «Renault».

Также, около 15:30, ехавшая на этот вызов карета скорой медицинской помощи попала в автопроисшествие с автомобилем «Porsche».

В результате первого ДТП пострадала беременная водительница «Nissan», транспортное средство которой перевернулось.

Также пострадали водитель и врач «скорой». Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

На месте происшествия продолжают работать следователи.

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