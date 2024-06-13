У Києві потрапила в аварію «швидка», яка їхала на виклик про ДТП

Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували у медзаклад.

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У столиці правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі карети швидкої допомоги.

Як повідомили у поліції Києва, 13 червня близько 15:10, до поліції надійшло повідомлення про ДТП в Оболонському районі.

На місці події поліцейські попередньо встановили, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: «Nissan», «Mazda» та «Renault».

Також, близько 15:30, карета швидкої медичної допомоги, яка їхала на цей виклик, потрапила в автопригоду з автомобілем «Porsche».

Внаслідок першого ДТП постраждала вагітна водійка «Nissan», транспортний засіб якої перекинувся.

Також постраждали водій та лікар «швидкої». Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували у медзаклад.

На місці події продовжують працювати слідчі.

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