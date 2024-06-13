У НАТО схвалили план збільшення підтримки України після зняття вето Орбана – ЗМІ

Альянс схвалив новий план підтримки України.

Джерело фото: REUTERS/Marton Monus

Члени Північноатлантичного Альянсу (НАТО) ухвалили «оперативний план розширення підтримки України», який передбачає більшу роль Альянсу у постачанні зброї та навчанні українських військових. Як пише «Європейська правда», про це повідомило агентство DPA з посиланням на джерела в НАТО.

У ЗМІ зазначили, що схвалення «оперативного плану» тривалий час блокувала Угорщина, позаяк НАТО ухвалює всі рішення консенсусом. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан посилався на те, що ініціатива Альянсу може призвести до «прямої конфронтації» з рф.

Але напередодні Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.

Схвалений Альянсом план зокрема передбачає, що в майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для українських Збройних Сил.

Він, серед іншого, передбачає, що НАТО створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка функціонує при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у німецькому Вісбадені й налічує близько 300 військових.

DPA зазначає, що документ ухвалили письмовою процедурою у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, його невдовзі оприлюднять після офіційного затвердження міністрами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.