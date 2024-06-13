В НАТО одобрили план увеличения поддержки Украины после снятия вето Орбана – СМИ

Альянс одобрил новый план поддержки Украины.

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Члены Североатлантического Альянса (НАТО) приняли «оперативный план расширения поддержки Украины», предусматривающий большую роль Альянса в поставке оружия и обучении украинских военных. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщило агентство «DPA» со ссылкой на источники в НАТО.

В СМИ отметили, что одобрение «оперативного плана» долгое время блокировала Венгрия, так как НАТО принимает все решения консенсусом. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ссылался на то, что инициатива Альянса может привести к «прямой конфронтации» с рф.

Но накануне Орбан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.

Одобренный Альянсом план, в частности, предусматривает, что в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для украинских вооруженных сил.

Он, в частности, предполагает, что НАТО создаст аналог американской Группы содействия безопасности в Украине (SAG-U), которая функционирует при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США в немецком Висбадене и насчитывает около 300 военных.

DPA отмечает, что документ приняли письменной процедурой в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, его обнародуют вскоре после официального утверждения министрами.

Ранее Йенс Столтенберг выразил желание превратить поставки вооружения Украины из добровольных взносов в обязательства для всех стран-членов Альянса.

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