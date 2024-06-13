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Парламент Литвы принял форму призыва в армию: какие изменения вводятся

20:08, 13 июня 2024
Сейм принял поправки к Закону о воинской обязанности, которые предусматривают призыв молодых людей на военную службу после окончания школы.
Парламент Литвы принял форму призыва в армию: какие изменения вводятся
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Литовский парламент (Сейм) принял реформу призыва в Вооруженные силы страны. Об этом пишет «Европейская правда» за информацией «LRT».

Согласно новому закону, юноши в возрасте от 18 до 22 лет будут призываться на военную службу после окончания школы.

Реформа предусматривает, что в возрасте 17 лет юноши должны будут обратиться в учреждение национальной обороны, ответственное за призыв, и предоставить необходимые документы и контактные данные.

Они пройдут проверку состояния здоровья, и если будут пригодны, их призовут на службу, когда им исполнится 18 лет.

Изменения также имеют целью предоставить возможности для тех, кто желает служить, но не может проходить срочную военную службу по состоянию здоровья. Эти лица должны будут заявить о своем желании служить, а продолжительность и форму службы будет определять главнокомандующий армией.

Юноши, поступившие в высшие учебные заведения до того, как были внесены в ежегодный призывной список, смогут отсрочить прохождение срочной военной службы на один период обучения.

Новая реформа, если ее подпишет президент, вступит в силу поэтапно – с июля и до начало 2026 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Литве планируют лишать гражданства на основании угрозы нацбезопасности.

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