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Парламент Литви ухвалив форму призову до армії: які зміни впроваджуються

20:08, 13 червня 2024
Сейм прийняв поправки до Закону про військовий обов'язок, які передбачають призов молодих людей на військову службу після закінчення школи.
Парламент Литви ухвалив форму призову до армії: які зміни впроваджуються
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Литовський парламент (Сейм) ухвалив реформу призову до Збройних сил країни. Про це пише «Європейська правда» за інформацією «LRT».

Згідно з новим законом, юнаки у віці від 18 до 22 років призиватимуться на військову службу після закінчення школи.

Реформа передбачає, що у віці 17 років юнаки повинні будуть звернутися до установи системи національної оборони, відповідальної за призов, і надати необхідні документи та контактні дані.

Вони пройдуть перевірку стану здоров'я, і, якщо будуть придатні, їх призвуть на службу, коли їм виповниться 18 років.

Зміни також мають на меті надати можливості для тих, хто бажає служити, але не може проходити строкову військову службу за станом здоров'я. Ці особи повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість й форму служби визначатиме головнокомандувач армії.

Юнаки, які вступили до вищих навчальних закладів до того, як були внесені до щорічного призовного списку, зможуть відстрочити проходження строкової військової служби на один період навчання.

Нова реформа, якщо її підпише президент, набуде чинності поетапно – з липня і до початку 2026 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Литві планують позбавляти громадянства на підставі загрози нацбезпеці.

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