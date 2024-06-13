Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років

Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки строком на 10 років.

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Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років.

На полях саміту G7 документ підписали американський та український лідери Джо Байден і Володимир Зеленський

Угода, підписана на полях саміту «Групи семи» в Італії, має стати кроком на шляху до «майбутнього членства України в НАТО» та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

«Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, потужного потенціалу та постійних інвестицій у свою оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Північноатлантичного Альянсу», – йдеться в тексті договору.

Там також закріплений намір США надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для «розвитку українських сил безпеки і оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію».

У разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці, згідно з угодою, зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Японія надасть 4,5 млрд доларів Україні у 2024 році у рамках підписаної безпекової угоди.

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