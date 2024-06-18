В приложении Резерв+ появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных

В приложении теперь военные и военнообязанные смогут исправить данные онлайн.

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Кроме того, что в приложении Резерв+ для военнообязанных появился учетный документ через QR-код, там добавили также и функцию исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

Об этом сообщили в Минобороны.

Нововведение нужно для двух случаев:

если человек уже военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех защитников, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег»;

если данные человека не найдены – для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в Резерв+.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

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