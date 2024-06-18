Во Львовской области напали на работника ТЦК: мужчину ударили по голове, у него черепно-мозговая травма

На военного напали в то время, когда он сопровождал военнообязанного на прохождение ВВК.

На Львовщине в Яворове напали на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки. У мужчины черепно-мозговая травма. Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК.

Отмечается, что на военного напали на одной из улиц города, когда он сопровождал военнообязанного на прохождение ВВК.

Мужчину ударили тяжелым тупым предметом по голове. Его доставили в местную больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В областном ТЦК рассказали, что потерпевшего зовут Юрий. В марте 2022 года он получил ранение на линии фронта в Николаевской области. В частности, у него осколочные ранения, ожоги лица и частичная потеря слуха. Поэтому Юрия перевели на службу в РТЦК и СП города Яворов.

Нападавшего уже нашли и задержали. Он будет отвечать по закону, заверили в ТЦК.

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