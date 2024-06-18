Розгляд судом справ про обмеження доступу до гральних закладів: головні аспекти

Черкаський апеляційний суд роз’яснив головні аспекти розгляд судом справ про обмеження доступу до гральних закладів.
Хто може подати заяву?
▪ Члени сім'ї першого ступеня споріднення (чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брат/сестра)
▪ Законні представники (опікуни, піклувальники)
Підстави для обмеження:
▪ Перевищення витрат на азартні ігри над особистими доходами, що ставить особу або її сім'ю у скрутне матеріальне становище
▪ Наявність боргових зобов'язань на суму більше 100 прожиткових мінімумів
▪ Несплата аліментів понад три місяці
▪ Отримання особою або членами її сім'ї житлової субсидії чи пільг на оплату ЖКП
▪ Скрутне матеріальне становище особи, членів сім'ї, або інших осіб, яких вона утримує
Як відбувається розгляд справи:
▪ Суд розглядає справу за участю заявника та особи, щодо якої подано заяву.
▪ Судові витрати зазвичай несе держава.
▪ Якщо суд визнає, що заявник діяв недобросовісно, він може стягнути з нього всі судові витрати.
Рішення суду:
▪ Суд встановлює строк обмеження, який не може бути меншим, ніж передбачено Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
▪ Рішення суду після набрання законної сили надсилається до органу державного регулювання у сфері азартних ігор.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.