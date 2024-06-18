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Розгляд судом справ про обмеження доступу до гральних закладів: головні аспекти

19:18, 18 червня 2024
Українцям роз’яснили, як відбувається розгляд справи про обмеження доступу до гральних закладів.
Розгляд судом справ про обмеження доступу до гральних закладів: головні аспекти
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Черкаський апеляційний суд роз’яснив головні аспекти розгляд судом справ про обмеження доступу до гральних закладів.

Хто може подати заяву?

▪ Члени сім'ї першого ступеня споріднення (чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брат/сестра)

▪ Законні представники (опікуни, піклувальники)

Підстави для обмеження:

▪ Перевищення витрат на азартні ігри над особистими доходами, що ставить особу або її сім'ю у скрутне матеріальне становище

▪ Наявність боргових зобов'язань на суму більше 100 прожиткових мінімумів

▪ Несплата аліментів понад три місяці

▪ Отримання особою або членами її сім'ї житлової субсидії чи пільг на оплату ЖКП

▪ Скрутне матеріальне становище особи, членів сім'ї, або інших осіб, яких вона утримує

Як відбувається розгляд справи:

▪ Суд розглядає справу за участю заявника та особи, щодо якої подано заяву.

▪ Судові витрати зазвичай несе держава.

▪ Якщо суд визнає, що заявник діяв недобросовісно, він може стягнути з нього всі судові витрати.

Рішення суду:

▪ Суд встановлює строк обмеження, який не може бути меншим, ніж передбачено Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

▪ Рішення суду після набрання законної сили надсилається до органу державного регулювання у сфері азартних ігор.

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