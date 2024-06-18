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Адвокатку из Киева подозревают в подстрекательстве клиента к предоставлению $30 тысяч следователю

11:46, 18 июня 2024
Полицейские задержали адвокатку при получении от клиента 12 тысяч долларов.
Адвокатку из Киева подозревают в подстрекательстве клиента к предоставлению $30 тысяч следователю
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В Киеве задержали адвокатку, которую подозревают в подстрекательстве своего клиента предоставить 30 тысяч долларов следователю полиции в обмен на снятие его с розыска. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что за услугами по оказанию правовой помощи к 50-летней адвокатке обратился киевлянин, который ранее находился в розыске за совершение уголовного преступления на территории Одесской области.

В полиции пишут, что женщина, достоверно зная, что уголовное производство по поводу последнего закрыто, заверила клиента в том, что единственный выход решения «проблемы» – предоставить через нее неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США следователю полиции.

Полицейские задержали адвокатку в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от клиента первого транша – 12 тысяч долларов. У нее изъяли деньги и автомобиль, в котором происходило так называемое «соглашение».

Правоохранители объявили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК – подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды.

На время следствия суд избрал адвокатке меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,2 миллиона гривен.

В полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается – женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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