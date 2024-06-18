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Мережа «Леруа Мерлен» змінить назву на «Лемана Про» і продовжить роботу в рф

11:03, 18 червня 2024
Перші магазини в країні-агресорі оновлять до кінця 2024 року.
Мережа «Леруа Мерлен» змінить назву на «Лемана Про» і продовжить роботу в рф
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Французька мережа продажу товарів для будівництва «Леруа Мерлен» змінить назву в рф. Компанія продовжить роботу під брендом «Лемана Про» (Lemana Pro). Про це повідомляють росЗМІ.

Перші магазини в країні-агресорі оновлять до кінця 2024 року.

Вказано, що ребрендинг проходитиме поетапно. Він включить заміну вивісок магазинів, транспорту, уніформи співробітників та інших елементів нового корпоративного стилю. Сайт та додаток оновлять найближчим часом.

Як відомо, у березні російський підрозділ компанії «Леруа Мерлен» змінив назву юридичної особи з «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлід». Компанія продовожує роботу в країні-агресорі у звичайному режимі.

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