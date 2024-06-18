QR-код в приложении Резерв+ пока появился не у всех – в Минобороны ответили почему

В Минобороны объяснили почему QR-код у Резерв+ появился не у всех.

Учетный документ через QR-код в приложении Резерв+ пока появился не у всех. Это связано с тем, что эта функция запускается несколькими волнами.

Об этом заявила заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

«Поскольку мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами. Абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа... Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах», - заявила она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

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