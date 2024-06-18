Венгрия легализует граждан Украины с просроченными паспортами: подробности

При оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, потерявшего действительность, считается действующим.

Фото:

Украинцы смогут получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за войны в Украине и в течение шести месяцев после его завершения. Об этом говорится в указе правительства Венгрии от 14 июня об урегулировании действительности загранпаспортов граждан Украины.

Согласно документу, удостоверение личности за границей считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

Отмечается, что при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, потерявшего действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдано – в том числе в течение 6 месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

Также там подчеркивают, что эта норма не будет распространяться на процедуры получения гражданства Венгрии.

Ранее сообщалось, что с 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей.

Напомнимт, в МИД сообщали, что мужчины за рубежом для подачи заявки на выдачу паспорта должны будут сформировать электронный военно-учетный документ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.