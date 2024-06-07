З 30 червня запрацює новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном

Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном – чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Прийняття у громадян за кордоном документів для оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорту, у тому числі замість втраченого або викраденого, а також видачі документів філією чи представництвом за кордоном ДП «Документ», буде здійснюватися за новим порядком.

Ним встановлено, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорту чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Так, Кабмін прийняв постанову №648, якою погоджено реалізацію експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.

Проект запрацює з 30 червня 2024 р. та діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Наразі за кордоном працюють 12 центрів «Паспортний сервіс»: у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччина (Братислава) та Італії (Мілан).

Нагадаємо, під паперовим військово-обліковим документом мається на увазі посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Раніше у МЗС повідомляли, що з моменту запуску електронного кабінету діятимуть електронні військово-облікові документи, які кожен заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті. Орієнтовно така можливість має з’явитися з 18 червня. Втім, дистанційно стати на військовий облік неможливо, відповідно, сформувати електронний ВОД, якщо особа не стоїть на обліку, також неможливо.

Оформлення українського паспорту

Отже, що стосується оформлення і обміну саме паспорта громадянина України, то відповідно до нової постанови вони здійснюються за Порядком, затвердженим постановою Кабміну №302, з урахуванням вимог нової постанови №648 у разі:

оформлення паспорта громадянина України вперше після досягнення 14-річного віку;

набуття особою громадянства України відповідно до статті 7 Закону «Про громадянство України» (тобто, набуття громадянства за народженням, наприклад, коли батьки є громадянами України);

оформлення особі, яка виїхала за межі України з 24 лютого 2022 р., паспорта громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку, зокрема без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями. При цьому факт виїзду особи за межі України з 24 лютого 2022 р. має бути підтверджений документами з відміткою про перетинання кордону країни перебування або іншими документами, що підтверджують такий факт;

втрати або викрадення паспорта громадянина України;

у випадках, визначених у пункті 6 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабміну №302 (тобто, зміни інформації у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені, отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта, закінчення строку дії паспорта, непридатності паспорта для подальшого використання (паспорт/фотокартка має пошкодження тощо), якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток, наявності в особи паспорта зразка 1994 року)

оформлення паспорта громадянина України особі, яка постійно проживає за кордоном.

Оформлення закордонного паспорту

Оформлення закордонного паспорту буде здійснюватися відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабміну від 7 травня 2014 р. № 152 з урахуванням вимог постанови №648.

При цьому, як вже зазначалося вище, встановлено, що оформлення як паспорта громадянина України, так паспорта для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Перевірка дійсності військово-облікових документів проводиться відповідно до законодавства.

Встановлення особи

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта особою, на ім’я якої оформлено посвідчення особи на повернення в Україну після 24 лютого 2022 р., можуть бути подані до відокремленого підрозділу ДП «Документ» лише в разі, коли такою особою після отримання посвідчення особи на повернення в Україну оформлено чи отримано на території України паспорт громадянина України чи закордонний паспорт.

Процедура встановлення особи, передбачена Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабміну №302 проводиться в режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї (зокрема, колишньої дружини/колишнього чоловіка), близької особи. Присутність заявника у відокремленому підрозділі під час відеоконференцзв’язку є обов’язковою.

Під час подання документів для оформлення паспорта громадянина України заявник подає письмову заяву в довільній формі із зазначенням відомостей про членів його сім’ї (зокрема, колишньої дружини/ колишнього чоловіка), близької особи, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи.

Визначений ДМС відповідно до пункту 8 цього Порядку територіальний орган чи підрозділ ДМС інформує відокремлений підрозділ, який прийняв документи для оформлення паспорта громадянина України, про необхідність узгодження із заявником дати і часу відеоконференцзв’язку.

Перед початком відеоконференцзв’язку працівник територіального органу чи підрозділу ДМС зобов’язаний отримати чітку та однозначну згоду заявника та члена його сім’ї (зокрема, колишньої дружини/колишнього чоловіка), близької особи на проведення процедури встановлення особи (зокрема, на відеофіксацію зображення особи та відповідних документів, що пред’являються нею). Згода фіксується у відеозаписі сеансу відеоконференцзв’язку.

Обмін паспорту замість вкраденого

У разі оформлення паспорта замість викраденого особа додатково подає документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій викрадено такі документи, що підтверджує факт звернення особи з приводу його викрадення, з перекладом на державну мову та засвідчений в установленому порядку.

Передача заяви-анкети та доданих до неї документів для оформлення паспорта від відокремленого підрозділу, який здійснював приймання документів, до територіального органу чи підрозділу ДМС, який його оформив, здійснюється ДП «Документ», протягом 10 робочих днів з дати видачі паспорта.

У разі неотримання паспорта протягом 3 місяців з дня його надходження до відокремленого підрозділу паспорт разом із заявою-анкетою та долученими до неї документами повертаються згідно з актом приймання-передачі відповідному територіальному підрозділу ДМС для зберігання.

Якщо особа не отримала оформлений паспорт протягом року з дня його оформлення, працівник територіального органу чи підрозділу ДМС письмово за зазначеною особою адресою попереджає її про знищення паспорта в разі його неотримання протягом 2 років з дня оформлення. Строк зберігання паспорта становить 2 роки з дня його оформлення.

Особа може звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС із письмовою заявою, поданою особисто в довільній формі, щодо визначення іншого територіального органу чи підрозділу ДМС, яким буде здійснюватися видача паспорта.

Автор: Наталя Мамченко

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