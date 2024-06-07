США готують новий пакет військової допомоги для України на $225 млн

До пакету допомоги увійдуть боєприпаси, HIMARS, міномети та артилерійські снаряди.

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Адміністрація Сполучених Штатів Америки працює над новим пакетом військової підтримки для України, який оцінюється в суму 225 мільйонів доларів, заявили американські офіційні особи. Боєприпаси у новому пакеті сили Києва можуть використовувати для удару по загрозам всередині росії для захисту міста Харкова від сильного російського нападу. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Згідно з інформацією американських чиновників, цей пакет включатиме різноманітні оборонні засоби, зокрема боєприпаси для системи точного ураження HIMARS, міномети та артилерійські снаряди. Також в нього увійдуть ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, ракети для ПЗРК Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, а також інше військове обладнання.

Новий пакет допомоги передбачається надавати зі складів армії США з метою оперативної доставки на передову в Україні. Раніше цього місяця Державний департамент США затвердив екстрений продаж систем HIMARS Україні на суму приблизно 30 мільйонів доларів.

Зазначається, що цей крок здійснюється в контексті підтримки США українського суверенітету та територіальної цілісності в умовах агресії з боку російської федерації.

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