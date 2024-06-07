Adobe відтепер зможе отримати повний доступ до контенту творців: що відомо

Ця умова є в новій угоді користувача, і її не можна скасувати.

Компанія з розробки програмного забезпечення Adobe внесла зміни до умов використання своїх продуктів. Про це повідомляє 9to5Mac.

Відтепер компанія може «отримати доступ до вашого контенту як автоматизованими, так і ручними методами, наприклад, для перевірки контенту».

«Виключно з метою експлуатації або вдосконалення послуг і програмного забезпечення ви надаєте нам невиключну, всесвітню, безоплатну субліцензію на використання, відтворення, публічне відображення, розповсюдження, зміну, створення похідних робіт на основі, публічне виконання і переклад контенту. Наприклад, ми можемо субліцензувати наше право на контент нашим постачальникам послуг або іншим користувачам, щоб дозволити послугам і програмному забезпеченню працювати з іншими, наприклад, дозволити вам ділитися фотографіями», – йдеться у нових умовах.

Багато творців занепокоєні тим, що компанія може отримувати доступ до їхньої роботи та навіть субліцензувати це іншим.

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