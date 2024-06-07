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У Пенсійному фонді нагадали, які вимоги до рахунку для зарахування пенсії

14:39, 7 червня 2024
Пенсіонери зі статусом ВПО можуть отримувати свої виплати лише через Ощадбанк.
У Пенсійному фонді нагадали, які вимоги до рахунку для зарахування пенсії
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Для багатьох пенсіонерів отримання пенсії через банківську картку - найбільш оптимальний вибір. Але це можливо лише за наявності відповідних умов. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Українці мають право отримувати свої пенсії або "Укрпоштою", або через обраний банк. Зручний спосіб вони обирають індивідуально.

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24.02.2022, можуть отримувати пенсійні виплати лише на рахунок Ощадбанку.

Вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії:

  • рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;
  • поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
  • має бути активним (діючим).

У заяві про призначення/перерахунок пенсії (якщо обрано спосіб виплати через банк) номер рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.

Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися в мобільному додатку банку або ж безпосередньо у відділенні банківської установи.

У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонеру необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії. Надати необхідну інформацію можна дистанційно — за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ. 

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