Чи можна довести, що оновили дані в Резерв+: пояснення Міноборони

Міноборони спростувало 5 міфів про застосунок Резерв+.

Джерело фото: НТА

Міністерство оборони України розібралося з п'ятьма найпоширенішими міфами щодо застосунку Резерв+. Відповідну інформацію оприлюднила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Цифрові інструменти залишаються найзручнішим способом оновлення даних, а цифровізація — стилем життя українців. Оскільки застосунок є популярним, бачимо багато чуток щодо його роботи. Відповідаємо на питання та розвінчуємо міфи», - зазначила вона.

Міф 1️: Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

«Електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку Резерв+. Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного», – зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус.

Міф 2️: Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані.

Резерв+ підтягує дані з реєстру Оберіг, де можуть бути помилки. Та команда Міноборони вже впоралася з цим, виправивши 710 000 неточностей та повідомивши громадянам.

Міф 3️: Скріншоти з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. Невже злили дані?

Міноборони підтвердило, що інформація про витік даних є фейком, а дані з реєстру Оберіг ніколи не були доступні через Інтернет.

Міф 4️: Застосунок створено за бюджетні кошти.

Застосунок було реалізовано за допомогою благодійних коштів, без залучення державних фінансів. Нагадаємо, розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася приблизно у 86 тисяч доларів США (3 413 448 грн). За словами Черногоренко, «фінансування розробки здійснювалося за кошти благодійного фонду».

Міф 5️: Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+.

Після оновлення дані автоматично потрапляють до реєстру Оберіг, а вже 18 червня у застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, який можна буде перевірити через QR-код.

Черногоренко закликала користувачів продовжувати надавати відгуки, обіцяючи додавати до застосунку нові функції, щоб зробити його ще зручнішим для військовозобов'язаних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

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