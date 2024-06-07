Чи можна довести, що оновили дані в Резерв+: пояснення Міноборони

Міністерство оборони України розібралося з п'ятьма найпоширенішими міфами щодо застосунку Резерв+. Відповідну інформацію оприлюднила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
«Цифрові інструменти залишаються найзручнішим способом оновлення даних, а цифровізація — стилем життя українців. Оскільки застосунок є популярним, бачимо багато чуток щодо його роботи. Відповідаємо на питання та розвінчуємо міфи», - зазначила вона.
Міф 1️: Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.
«Електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку Резерв+. Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного», – зазначила Черногоренко.
Нагадаємо, постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус.
Міф 2️: Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані.
Резерв+ підтягує дані з реєстру Оберіг, де можуть бути помилки. Та команда Міноборони вже впоралася з цим, виправивши 710 000 неточностей та повідомивши громадянам.
Міф 3️: Скріншоти з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. Невже злили дані?
Міноборони підтвердило, що інформація про витік даних є фейком, а дані з реєстру Оберіг ніколи не були доступні через Інтернет.
Міф 4️: Застосунок створено за бюджетні кошти.
Застосунок було реалізовано за допомогою благодійних коштів, без залучення державних фінансів. Нагадаємо, розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася приблизно у 86 тисяч доларів США (3 413 448 грн). За словами Черногоренко, «фінансування розробки здійснювалося за кошти благодійного фонду».
Міф 5️: Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+.
Після оновлення дані автоматично потрапляють до реєстру Оберіг, а вже 18 червня у застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, який можна буде перевірити через QR-код.
Черногоренко закликала користувачів продовжувати надавати відгуки, обіцяючи додавати до застосунку нові функції, щоб зробити його ще зручнішим для військовозобов'язаних.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.
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