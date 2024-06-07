Можно ли доказать, что обновили данные в Резерв+: объяснение Минобороны

Минобороны опровергло 5 мифов о приложении Резерв+.

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Министерство обороны Украины разобралось с пятью самыми распространенными мифами о приложении Резерв+. Соответствующую информацию обнародовала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

«Цифровые инструменты остаются самым удобным способом обновления данных, а цифровизация - стилем жизни украинцев. Поскольку приложение является популярным, видим много слухов о его работе. Отвечаем на вопросы и развенчиваем мифы», - отметила она.

Миф 1️: Приложение не имеет правового статуса, оно не упоминается в законодательстве.

«Электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения Резерв+. Функционирование приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного», - отметила Черногоренко.

Напомним, постановление Кабмина о применении Резерв+, по словам Минобороны, вроде бы существует и было принято 10 мая. Но это постановление опубликовано не будет, что оставляет под вопросом правовой статус Резерв+. Напомним, что акты с ограниченным доступом, как правило, все равно публикуются в части даты, названия, номера (и в «теле» такого постановления указывается «документ с ограниченным доступом»). Но этого по неизвестным причинам Минобороны сделано не было. Возникает и вопрос, как влияет на действие нормативно-правового акта, который касается прав широкого круга граждан, его необнародование, и как уполномоченные лица должны выполнять не доведенный до общества акт.

Миф 2️: Приложение некорректно работает, потому что отображает неправильные данные.

Резерв+ подтягивает данные из реестра Оберег, где могут быть ошибки. Но команда Минобороны уже справилась с этим, исправив 710 000 неточностей и сообщив гражданам.

Миф 3️: Скриншоты с утечкой данных военнообязанных уже в сети. Неужели слили данные?

Минобороны подтвердило, что информация об утечке данных является фейком, а данные из реестра Оберіг никогда не были доступны через Интернет.

Миф 4️: Приложение создано за бюджетные средства.

Приложение было реализовано с помощью благотворительных средств, без привлечения государственных финансов. Напомним, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн). По словам Черногоренко, «финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда».

Миф 5️: Граждане не смогут доказать, что обновили данные в Резерв+.

После обновления данные автоматически попадают в реестр Оберіг, а уже 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, который можно будет проверить через QR-код.

Черногоренко призвала пользователей продолжать предоставлять отзывы, обещая добавлять в приложение новые функции, чтобы сделать его еще более удобным для военнообязанных.

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