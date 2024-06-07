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Какие трудовые права имеют ВИЧ-инфицированные и больные на СПИД работники

18:14, 7 июня 2024
Любая дискриминация в сфере труда в зависимости от состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД запрещена.
Какие трудовые права имеют ВИЧ-инфицированные и больные на СПИД работники
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отмечает, что люди, живущие с ВИЧ, и лица, принадлежащие к группам повышенного риска по инфицированию ВИЧ, наделены всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией и законами Украины, другими нормативно-правовыми актами. Украины.

В статье 2-1 Кодекса законов о труде Украины указано, что любая дискриминация в сфере труда в зависимости от состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИДом запрещена.

В статье 16 Закона Украины «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ» от 12.12.1991 г. № 1972-XII более подробно определено, каких именно ограничений не должны испытывать люди, живущие с ВИЧ.

Прежде всего, на основании ВИЧ-положительного статуса лица запрещается:

  • отказывать в принятии на работу;
  • увольнять с работы;
  • отказывать в принятии в образовательные, медицинские учреждения, в учреждения социальной опеки и попечительства и социальных служб;
  • отказывать в предоставлении медицинской помощи и социальных услуг.

Запрещается также ущемлять права родных и близких этой категории лиц. В случае неправомерных действий должностных лиц больные ВИЧ люди и их родные могут защитить свои права в судебном порядке.

Если работодатель настаивает на проведении таких обследований перед принятием на работу, отказывает лицу в трудоустройстве по подозрению или наличию у него ВИЧ/СПИДа или увольняет по этим основаниям с работы – его действия незаконны и могут быть обжалованы в суде.

Учитывая такие факторы, как количество времени, которое человек проводит на работе, а также рост количества больных ВИЧ/СПИДом среди работников, сфера труда сегодня рассматривается как одна из основных площадок противодействия распространению эпидемии. Ответственные лица на рабочих местах, как работодатели, так и представители трудовых коллективов имеют возможности и потенциал, который можно противопоставить проблеме ВИЧ/СПИДа.

Работодателям рекомендовано при заключении коллективных договоров и соглашений включать в них положения о профилактике ВИЧ/СПИДа в производственной среде и недопущении случаев дискриминации работников с таким заболеванием в соответствии с Законом Украины «О коллективных договорах и соглашениях».

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