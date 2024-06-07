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Почему исчезает связь во время отключения света, – рассказали в Минцифры

10:57, 7 июня 2024
Во время отключений света перегружаются мобильные сети из-за роста интернет-трафика.
Почему исчезает связь во время отключения света, – рассказали в Минцифры
Источник фото: KODA.GOV.UA
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Во время периодов отключений электроэнергии, все больше людей переходят на использование мобильного интернета, что приводит к внезапной нагрузке на сети мобильных операторов и связным проблемам. Об этом сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик во время участия в телемарафоне «Единые новости».

По словам Мацика, во время отключений электроэнергии, мобильные телефоны автоматически переключаются на мобильный интернет, что приводит к резкому росту нагрузки на вышки мобильных операторов.

«В Украине сеть построена таким образом, что большинство пользователей используют доступ к интернету через фиксированную сеть, остальные через мобильную связь. При этом 80% использования трафика происходит именно через фиксированную Wi-Fi сеть", - пояснил Мацик.

Этот рост нагрузки делает сети мобильной связи неспособными справиться с большим количеством пользователей, использующих мобильный интернет одновременно. Поскольку частотный ресурс мобильных операторов ограничен, просто так увеличить его возможности невозможно.

Министерство цифровой трансформации призывает граждан самостоятельно позаботиться о стабильной работе фиксированной сети в своих домах. Для этого рекомендуется обратиться к провайдеру и узнать, каким образом он обеспечивает сеть во время отключения электроэнергии. Также рекомендуется рассмотреть возможность перехода на технологию xPON, которая обеспечивает устойчивое подключение к сети.

Сейчас в Украине уже доступно более 1400 провайдеров, которые предлагают подключение к энергоэффективной технологии xPON.

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