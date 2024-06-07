Грозит ли Украине блекаут: в «Укрэнерго» разъяснили ситуацию

В «Укрэнерго» призвали не путать блекаут с контролируемыми отключениями.

В "Укрэнерго" заявили, что в Украине нет угрозы полного отключения электроснабжения. Об этом говорится в комментарии компании "Укрэнерго" для РБК-Украина.

"Блекаут – это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укрэнерго" не контролирует работу системы", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что не стоит путать блекауты с контролируемыми отключениями, которые применяют, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

Пока блекаут в стране не предполагается, но это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов, отметили в компании.

Напомним, что 8 июня по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции, который должен улучшить ситуацию в энергосистеме.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

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