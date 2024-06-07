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Графики отключения света станут более мягкими: с чем это связано

09:55, 7 июня 2024
8 июня по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции, улучшающий ситуацию в энергосистеме.
Графики отключения света станут более мягкими: с чем это связано
Фото: Укрэнерго
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В Украине графики отключения электроэнергии станут более мягкими. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Отмечается, что в ночь на субботу, 8 июня, по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции. Это должно временно улучшить ситуацию в украинской энергосистеме, благодаря чему ограничения для потребителей станут более мягкими.

«Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС. Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме», – сказал Кудрицкий в эфире ток-шоу «Украинской правды».

По его словам, графики отключения света для потребителей не отменят, но они «станут мягче по всей энергосистеме».

По мнению Кудрицкого, самым сложным месяцем лета станет июль. В настоящее время блоки АЭС будут иметь наименьшую мощность из-за плановых ремонтов. Кроме того, дополнительная нагрузка приведет к жаре.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

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