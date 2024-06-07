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Можно ли уволить с работы женщину, имеющую ребенка с инвалидностью, во время войны

09:37, 7 июня 2024
Увольнение одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается.
Можно ли уволить с работы женщину, имеющую ребенка с инвалидностью, во время войны
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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, можно ли уволить с работы женщину, имеющую ребенка с инвалидностью, во время войны.

Освобождение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (и при предоставлении отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством (ст. 184 КЗоТ).

Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренные ст. 40 и 41 КЗоТ. На увольнение работников по другим основаниям требования ст. 184 КЗоТ не распространяются.

Исключением из общего правила является увольнение в связи с истечением срока трудового договора, поскольку увольнение на основании этой статьи допускается с обязательным трудоустройством. В период трудоустройства за работниками сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

Определение понятия одинокой матери на законодательном уровне отсутствует, но согласно п. 9 постановления Пленума ВСУ от 06.11.1992 №9 «О практике рассмотрения судами трудовых споров», одинокой матерью следует считать женщину, не состоящую в браке и в свидетельстве о рождение ребенка которого отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце сделана в установленном порядке по указанию матери; вдову; другую женщину, которая воспитывает и удерживает ребенка сама.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что ребенком с инвалидностью считается лицо до достижения им 18-летнего возраста.

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