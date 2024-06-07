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Чи можна звільнити з роботи жінку, яка має дитину з інвалідністю, під час війни

09:37, 7 червня 2024
Звільнення одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається.
Чи можна звільнити з роботи жінку, яка має дитину з інвалідністю, під час війни
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Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи можна звільнити з роботи жінку, яка має дитину з інвалідністю, під час війни.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (та у разі надання відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП).

Підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені ст. 40 і 41 КЗпП. На звільнення працівників з інших підстав вимоги ст. 184 КЗпП не поширюються.

Винятком із загального правила є звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору, оскільки звільнення на підставі цієї статті допускається з обов’язковим працевлаштуванням. На період працевлаштування за працівниками зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Визначення поняття одинокої матері на законодавчому рівні відсутнє, але відповідно до п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.1992 №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», одинокою матір’ю потрібно вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

Крім того, варто звернути увагу на те, що дитиною з інвалідністю вважається особа до досягнення нею 18-річного віку.

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