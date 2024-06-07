У Telegram з’явилась внутрішня валюта: «зірками» можна розплатитись за цифрові товари

Telegram Stars можна витратити на цифрові товари, запропоновані ботами, як-от електронні книги та онлайн-курси, предмети у Telegram-іграх.

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про запуск внутрішньої валюти у месенджері.

Вона отримала назву Telegram Stars і може використовуватися для оплати цифрових послуг у ботах та міні-додатках.

Як зазначають розробники, продавати цифрові товари або послуги зможуть боти та мінізастосунки. Щоб отримати нову функцію, застосунок потрібно оновити.

Telegram Stars можна купити в застосунку через Apple чи Google або в PremiumBot, а потім витратити їх на цифрові товари, запропоновані ботами, як-от електронні книги та онлайн-курси, предмети у Telegram-іграх.

Розробники міні-додатків згодом зможуть вивести зароблені «зірки» через платформу Fragment до криптовалюти Toncoin. Також внутрішню валюту можна використовуватиме подальшого просування своїх додатків у телеграмі.

Водночас купівля фізичних товарів залишиться без змін. Їх можна буде купувати за допомогою будь-якого платіжного сервісу, який підтримує Telegram.

У майбутньому за Telegram Stars також вдасться купити подарунки для творців контенту.

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