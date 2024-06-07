В Telegram появилась внутренняя валюта: «звездами» можно расплатиться за цифровые товары

Telegram Stars можно потратить на цифровые товары, предлагаемые ботами, например электронные книги и онлайн-курсы, предметы в Telegram-играх.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске внутренней валюты в мессенджере.

Она получила название Telegram Stars и может использоваться для оплаты цифровых услуг в ботах и ​​мини-приложениях.

Как отмечают разработчики, продавать цифровые товары или услуги смогут боты и мини-приложения. Чтобы получить новую функцию, приложение необходимо обновить.

Telegram Stars можно купить в приложении через Apple или Google или PremiumBot, а затем потратить их на цифровые товары, предлагаемые ботами, например электронные книги и онлайн-курсы, предметы в Telegram-играх.

Разработчики мини-приложений впоследствии смогут вывести заработанные «звезды» через платформу Fragment к криптовалюте Toncoin. Также внутреннюю валюту можно использовать для дальнейшего продвижения своих приложений в телеграмме.

В то же время, покупка физических товаров останется без изменений. Их можно будет покупать с помощью любого платежного сервиса, поддерживаемого Telegram.

В будущем по Telegram Stars также удастся купить подарки для создателей контента.

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