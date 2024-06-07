Выборы следующего президента Европейской комиссии могут состояться 18 июля, — СМИ

Такую дату голосования предложил генеральный секретарь Европарламента Алессандро Кеккетти.

Выборы следующего президента Европейской комиссии могут пройти 18 июля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание указывает, что такую ​​дату голосования предложил генеральный секретарь Европарламента Алессандро Кеккетти.

Politico отмечает, что парламент, вероятно, находится под давлением национальных правительств, требующих ускорить процесс и стабилизировать ЕС в период геополитической неопределенности и в контексте приближающихся выборов президента США.

Решение еще не принято до конца. Однако если голосование состоится в июле, то избранной датой будет четверг 18 июля - через два дня после того, как парламент изберет своего президента. Кеккетти подтвердил, что голосование предположительно состоится в июле.

В материале говорится, что на протяжении последних недель шли дискуссии о том, будет ли парламент пытаться провести выборы на первом заседании в июле, или подождет до следующего официального заседания в сентябре.

Лидером в борьбе является действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая ведет кампанию за еще один пятилетний срок пребывания в должности.

Чтобы получить этот пост, фон дер Ляен или другой кандидат, сначала должен получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, а затем заручиться голосами не менее 361 из 720 депутатов Европарламента.

Парламент может проголосовать только после того, как большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Ожидается, что этот процесс завершится на заседании Европейского Совета 27 и 28 июня, где пакет высших должностей, вероятно, будет распределен между доминирующими политическими силами ЕС.

Если голосование будет внесено в повестку дня Европарламента в июле, лидеры политических групп Институции официально завершат его на заседании 11 июля.

В то же время представитель Европарламента отметил, что ни одно решение относительно даты выборов еще не принято.

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