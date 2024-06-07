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Выборы следующего президента Европейской комиссии могут состояться 18 июля, — СМИ

09:04, 7 июня 2024
Такую дату голосования предложил генеральный секретарь Европарламента Алессандро Кеккетти.
Выборы следующего президента Европейской комиссии могут состояться 18 июля, — СМИ
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Выборы следующего президента Европейской комиссии могут пройти 18 июля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание указывает, что такую ​​дату голосования предложил генеральный секретарь Европарламента Алессандро Кеккетти.

Politico отмечает, что парламент, вероятно, находится под давлением национальных правительств, требующих ускорить процесс и стабилизировать ЕС в период геополитической неопределенности и в контексте приближающихся выборов президента США.

Решение еще не принято до конца. Однако если голосование состоится в июле, то избранной датой будет четверг 18 июля - через два дня после того, как парламент изберет своего президента. Кеккетти подтвердил, что голосование предположительно состоится в июле.

В материале говорится, что на протяжении последних недель шли дискуссии о том, будет ли парламент пытаться провести выборы на первом заседании в июле, или подождет до следующего официального заседания в сентябре.

Лидером в борьбе является действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая ведет кампанию за еще один пятилетний срок пребывания в должности.

Чтобы получить этот пост, фон дер Ляен или другой кандидат, сначала должен получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, а затем заручиться голосами не менее 361 из 720 депутатов Европарламента.

Парламент может проголосовать только после того, как большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Ожидается, что этот процесс завершится на заседании Европейского Совета 27 и 28 июня, где пакет высших должностей, вероятно, будет распределен между доминирующими политическими силами ЕС.

Если голосование будет внесено в повестку дня Европарламента в июле, лидеры политических групп Институции официально завершат его на заседании 11 июля.

В то же время представитель Европарламента отметил, что ни одно решение относительно даты выборов еще не принято.

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